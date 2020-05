Neonato abbandonato in riva a un lago e sbranato da un varano: i resti trovati da un bimbo di 10 anni

Nong Ake, 10 anni, era andato a giocare con i suoi amici in riva a un laghetto di Nakhon Si Thammarat, nel sud della Thailandia, quando la sua attenzione è stata attirata da un borsone nero abbandonato e da uno strano fetore. A ogni passo il tanfo diventava sempre più forte, ma mai avrebbe pensato di trovarsi di fronte a una scena tanto raccapricciante: alll'interno c’era il cadavere di un bambino con gli organi interni strappati via.

Il corpicino del piccolo è stato trovato lunedì da alcuni ragazzini che, in preda al terrore, sono andati alla polizia a raccontare ciò che avevano visto. Immediatamente gli agenti si sono precipitati sul posto e dopo i primi accertamenti sono riusciti a capire che il piccolo doveva essere morto da due giorni. Ad attaccarlo deve essere stato un varano, un lucertolone che vive nel lago e che normalmente si ciba di pesci e scarti alimentari abbandonati vicino ai bidoni della spazzatura.



Adesso un esame post mortem dovrà rivelare se il piccolo è stato abbandonato quando ormai era già morto o se sia stato scaricato in riva al lago e successivamente attaccato dai varani. Il colonnello della polizia Jittakorn Konglhue ha dichiarato che il corpo del bambino sarà sottoposto nelle prossime ore a un’autopsia e a un test del Dna: «Crediamo che la madre lo abbia lasciato lì e che successivamente il piccolo sia stato attaccato dalle grosse lucertole. Controlleremo tutti i video delle telecamere di sicurezza per cercare di identificare la madre e arrestarla immediatamente».

