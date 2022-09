Mosca in tilt, centinaia di taxi chiamati allo stesso indirizzo: attacco hacker

La più grande compagnia di taxi russa è stata hackerata e i suoi veicoli sono stati inviati allo stesso indirizzo di Mosca causando un ingorgo stradale. Centinaia di conducenti sono rimasti ingannati. A essere oggetto dell'attacco Yandex Taxi, un'app russa simile a Uber che consente agli utenti di ordinare i taxi per raggiungere la loro posizione.

La società ha poi confermato l'incidente in una dichiarazione. «La mattina del 1 settembre, Yandex Taxi ha riscontrato un tentativo da parte di aggressori di interrompere il servizio: diverse dozzine di conducenti hanno ricevuto ordini all'ingrosso nella regione di Fili», ha affermato la società in una dichiarazione a Forbes.ru. Con le sue otto-dieci corsie, la Kutuzovsky Prospekt è raramente inceppata. Tuttavia, i conducenti hanno trascorso circa 40 minuti nel traffico a causa dei falsi ordini di ritiro.

