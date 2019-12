Mosca, attacco con i kalashnikov: tre morti davanti a sede servizi segreti

Tre agenti uccisi in una sparatoria a Mosca davanti la sede dei Servizi Federali di Sicurezza, in piazza della Lubyanka, in pieno centro. Lo scrive Russia Today. L'attacco avviene nel giorno della conferenza di fine anno del presidente russo Vladimir Putin. Video della sparatoria, diffusi sui social media, mostrano diversi agenti delle forze di sicurezza.

Due dei tre uomini che hanno attaccato la sede dell'Fsb a Mosca sarebbero stati uccisi dalle forze di sicurezza, mentre un terzo sarebbe riuscito a scappare in un parcheggio vicino ed è inseguito dalle forze di sicurezza. Lo scrive Moscow Times, citando il canale Telegram Baza.

#BREAKING: Multiple casualties reported after shooting incident at FSB headquarters in central Moscow, Russia pic.twitter.com/FLDmpZn8Ym — I.E.N. (@BreakingIEN) December 19, 2019

Più uomini non identificati ha aperto il fuoco con un kalashnikov nell'ingresso dell'edificio dei Servizi di sicurezza federali (Fsb). Tre membri dei servizi di sicurezza sono stati uccisi. Lo riporta Moscow Times. Gli uomini che hanno aperto il fuoco nella sede dell'Fsb - da uno a tre - si sarebbero asserragliati in un edificio vicino alla Lubyanka, una decina di minuti a piedi dal Cremlino. Lo riferisce il quotidiano Isvetzia. Tutta la zona circostante è stata evacuata dalla polizia.

E' subito scattata una gigantesca caccia all'uomo, la zona è stata isolata anche in fatto di telecomunicazioni. In campo anche le forze speciali.

Il palazzo della Lubyanka è uno dei luoghi più conosciuti e sinistri e temuti di Mosca: da sede di un'assicurazione divenne la casa madre dei servizi segreti sovietici, via via Čeka, Gpu, Nkvd e Kgb fino all'attuale Fsb oggi. Nelle sue celle sono state torturate migliaia di persone dal 1918 al 1956 soprattutto durante il periodo stalinista.



Il palazzo della Lubyanka



Ultimo aggiornamento: 18:03