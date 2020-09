Precipita dalla giostra e muore a 21 anni: tragedia al parco divertimenti in Florida

Tragedia negli Stati Uniti. Un ragazzo di 21 anni stava salendo sulla torre della giostra di un parco divertimenti, per compiere un controllo di sicurezza, quando ha perso l'equilibrio ed è precitato nel vuoto, schiantandosi sulla piattaforma inferiore. E' accaduto nello stato della Florida, all’interno dell’Icon Park, un parco poco distante dalla città di Orlando. Il ragazzo morto era un addetto alla manutenzione dell’impianto Orlando Starflyer, una enorme giostra rotante.

L’allarme è stato dato quando il parco era ancora chiuso ai visitatori, dunque prima delle 8 della mattina (orario locale). I primi ad accorrere hanno trovato il corpo dell'uomo già senza vita. Sull'incidente è stata naturalmente aperta una inchiesta. Il personale dell'ambulanza ha comunque trasportato il ragazzo in ospedale, nel tentativo di rianimarlo. Purtroppo non c'è stato nulla da fare.



A 21-year-old worker has died after falling 200 feet from the StarFlyer attraction on International Drive in Orlando. https://t.co/IoHiCvroHz pic.twitter.com/S0Nq8waUoz

— Scott Gustin (@ScottGustin) September 14, 2020