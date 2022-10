Missile Corea, allarme a Tokyo: «Atto di violenza». Chiesto agli abitanti di Hokkaido di mettersi al riparo

Grande allarme in Giappone per i missile Hwasong-12 lanciato dalla Corea del Nord. Il ministro della Difesa del governo di Tokyo, Yasukazu Hamada, ha spiegato ai giornalisti che il missile ha raggiunto un'altitudine di 1.000 chilometri e una distanza di 4.600 chilometri, la traiettoria più lunga mai coperta da un missile a medio raggio lanciato da Pyongyang.

As promised, I asked @DuitsmanMS to fly the Hwasong-12 in STK on a similar trajectory to what North Korea just did. pic.twitter.com/ojKLWvdzl1

— Dr. Jeffrey Lewis (@ArmsControlWonk) October 4, 2022