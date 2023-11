Miliardario cerca coppia per vivere su un'isola privata: il compenso è di 170mila euro. Ecco i requisiti

Se hai sempre sognato di vivere con il tuo partner su un'isola paradisiaca nel mezzo dei Caraibi, questa opportunità è per te. Un miliardario infatti sta cercando una coppia che voglia vivere su un'isola privata e il compenso si aggira intorno ai 185.000 dollari (circa 170mila euro). A renderlo noto è l'agenzia di reclutamento Fairfax and Kensington, che ha pubblicato i dettagli dell'offerta. Si cerca una una coppia che possa dedicarsi a tempo pieno alla promozione dell'esclusivo ritiro sui social network. La notizia, che sta facendo il giro del web, è stata ripresa anche dal quotidiano spagnolo La Vanguardia.

L'offerta

Il compito principale dei candidati sarà documentare la vita nelle Isole Vergini britanniche. «Il proprietario vuole mettere in risalto la bellezza del luogo.

La coppia dovrà catturare ogni momento della loro esperienza», dice George Ralph Dunn dell'agenzia a Kennedy News, aggiungendo: «Il datore di lavoro vuole anche testimoniare come l'isola si trasforma, in modo da raccontare la storia di questo luogo magico da dal primo giorno dei lavori, fino a quando i diversi progetti previsti sull'isola saranno completati».

I requisiti e le candidature

Anche se alcuni dettagli come il nome del miliardario non sono ancora venuti alla luce, al momento si sa che l'isola si trova nelle Isole Vergini britanniche, vicino a Necker Island, di proprietà di Richard Branson e vicino anche ad altre isole di proprietà di altri miliardari come Larry Page. I candidati che vogliono candidarsi all'offerta devono essere esperti di social network, appassionati di avventura e avere esperienza nel settore del lusso, come lavorare su yacht o ville. Alcune qualità che devono essere completate tra i due membri della coppia. Per candidarsi basta inviare un video TikTok che verrà visionato dal video team personale del miliardario prima delle vacanze di Natale, così da poter ricoprire il posto a partire da gennaio 2024.