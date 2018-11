Migranti, primo gruppo della carovana dall'Honduras arrivato al confine con gli Usa

Un primo gruppo di migranti partiti con la carovana dall'Honduras è arrivato al confine tra Messico e Stati Uniti, nella località di Tijuana, poco a sud di San Diego, in California. Si tratta di oltre 300 persone, molte delle quali appartengono alla comunità Lgbt e cercano asilo negli Usa perchè discriminati e perseguitati nei Paesi di origine. Sarebbero arrivati alla frontiera statunitense con dei bus finanziati da alcune organizzazioni Lgbt americane e messicane.



In un'intervista al quotidiano El Universal, il sindaco di Tijuana, Juan Manuel Gastélum, ha manifestato grande preoccupazione perché a suo avviso «le strutture cittadine di assistenza sono saturate e non siamo assolutamente in grado di accogliere altri migranti». Il primo cittadino si è inoltre lamentato perché «la maggior parte dei nuovi arrivati non ha voluto accettare i nostri consigli per recarsi in punti sicuri, né ha voluto sottoporsi a controlli medici. Una cinquantina ha risposto positivamente - ha ancora detto - mentre gli altri se ne sono andati a Playas de Tijuana, bevendo alcol e fumando marijuana». «Non abbiamo mezzi per ricevere i 4.000 che stanno per arrivare, né tantomeno gli altri che seguono, ed i governi uscente ed entrante non sembrano volersi fare carico dell'emergenza».

