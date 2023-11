Menù del ristorante: «Puoi avere acqua del rubinetto, ma ricorda che dobbiamo fare soldi». È polemica

Il proprietario di un ristorante londinese difende le regole del menù del suo locale dopo che i clienti lo accusano di “farli sentire in colpa” per aver ordinato l'acqua del rubinetto. "Non stiamo costringendo le persone a comprare da bere", ha detto il proprietario del ristorante Morten P. Ortwed a Kennedy News and Media. "Possono avere l'acqua del rubinetto gratuita", prosegue.

La reazione dei clienti

Due clienti sono rimasti stupiti da quanto letto sul menù. "Puoi avere solo l'acqua del rubinetto, ma ricorda che gestiamo un ristorante, non un ente di beneficenza", si legge nel menu del ristorante danese. «Sai chi gestisce un ente di beneficenza, però? La Croce Rossa lo è! Se vuoi avere solo l'acqua del rubinetto, ti invitiamo a donare 1,24 dollari alla Croce Rossa.

Il servizio

Nonostante il messaggio "selvaggio" del menu, la coppia ha ricevuto "un ottimo servizio" e ha lasciato una mancia pari al 15% del conto di 74 dollari. Il cliente Breeds ha aggiunto: "Ti garantisco che stai allontanando più persone dall'ordinare da bere con i tuoi messaggi sarcastici di quanto non incoraggi le persone a ordinare più bevande".

La replica del proprietario

Il proprietario, che ha aperto la catena di ristoranti a marzo, non ha intenzione di cambiare quanto scritto nel menu. "Ci sono ancora alcune cose che dobbiamo imparare sull'umorismo danese lavorando nel Regno Unito", ammette dopo aver vissuto per oltre dieci anni in Danimarca e Norvegia. "[Ma] non penso che dovremmo cambiare qualcosa perché una persona non è d'accordo."