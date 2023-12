Venerdì 29 Dicembre 2023, 09:04

Una potente onda ha colpito la spiaggia all'estremità di Seaward Avenue, in California, investendo alcune persone presenti sulla spiaggia Ventura. Secondo quanto riportato dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco della Contea di Ventura, i "curiosi" sono stati portati in ospedale per le cure del caso dopo essere stati feriti.