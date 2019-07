Mamma vive per anni con il cadavere della nonna in casa e causa gravi turbe alla figlia minorenne

Ha vissuto per tre anni con il cadavere della nonna in casa. Per questo la polizia di Seguin, in Texas, ha arrestato una mamma, Delissa Navonne Crayton, di 47 anni. Nel 2016 la 71enne Jacqueline Louise Crayton era caduta in casa ed era morta alcuni giorni dopo, mentre giaceva sul pavimento. La donna, figlia della 71enne, non avrebbe chiamato i soccorsi, non dando così l'adeguata assistenza alla madre.

Il cadavere di Jacqueline sarebbe rimasto in una delle due stanze della casa, mentre Delissa e la figlia (che all'epoca aveva meno di 15 anni) vivevano in un'altra camera da letto.

E' proprio a causa violenza psicologica fatta alla bambina che è stata arrestata la madre. All'epoca la ragazza aveva una età inferiore ai 15 anni e secondo gli agenti questa situazione (durata tre anni) avrebbe causato "gravi deficienze mentali".

Questo reato è punibile con la reclusione da 2 a 20 anni e con una multa fino a 10.000 dollari.

