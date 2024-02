Maddie McCann, la ragazza polacca che credeva di essere la bimba scomparsa chiede scusa: «Non sono io»

«Non volevo ferire nessuno». Così Julia Wandelt, la 22enne polacca che pensava di essere Madeleine McCann per l'incredibile somiglianza con la bimba inglese sparita nel 2007, ha chiesto scusa sui social. Dopo essere già stata smentita un anno fa dal test del dna, la giovane si è resa protagonista di un altro inquietante capitolo del giallo di Maddie, la bambina di nemmeno 4 anni scomparsa nel nulla mentre era in vacanza con i genitori in Portogallo. Julia è polacca, di origini lituane e romene, e qualcuno racconta che sulla sua testa sia stata messa una taglia di 30 mila euro come ricompensa.

Credeva di essere Maddie McCann

Nella serie di podcast della Bbc Radio 4 «Perché mi odi?» Julia chiede perdono per essere finita in uno dei misteri più famosi al mondo. Il prossimo 3 maggio saranno trascorsi diciassette anni dalla sparizione della piccola Maddie: 17 lunghissimi anni in cui Kate e Gerry McCann non hanno mai smesso di cercare la figlia, tra piste rivelatisi buchi nell'acqua e mitomani che, periodicamente, hanno rilasciato in dichiarazioni che hanno fatto riaccendere le speranze. Julia lo scorso anno aveva creato un account Instagram chiamato “Iammaddeleinemccan” per cercare di confermare se fosse lei o meno la bambina scomparsa.

Quando Julia Wandelt postou nas redes sociais que acreditava ser Madeleine McCann, a menina britânica que desapareceu em Portugal, ela virou um alvo de ataques online.



Agora ela revela pela primeira vez seus motivos e arrependimentos: https://t.co/Z0VvrCM7Mi pic.twitter.com/S3CCWOoXyB — BBC News Brasil (@bbcbrasil) January 31, 2024

«Non ho mai avuto intenzione di ferire nessuno, compresi i McCann», ha dichiarato la giovane alla Bbc. «Volevo davvero sapere chi sono veramente».

In effetti il passato della 22enne polacca è pieno di lati oscuri ma a spingerla a ritenere che fosse lei la piccola Maddie è stata la somiglianza incredibile con la bimba britannica e la presenza di alcuni tratti distintivi in comune: «Ho uno segno sull’occhio uguale a quello di Madeleine - raccontava sui social - Le mie labbra sono simili, e anche la faccia e le orecchie. Da piccola avevo lo stesso spazio in mezzo ai denti». E su Instagram la 22enne ha conquistato oltre un milione di follower, anche se la notorietà sul web le ha scatenato contro anche una miriade di hater. «Sapevo che ci sarebbero state persone che non mi avrebbero creduto o che non mi avrebbero odiato - ha spiegato Julia - ma non mi aspettavo di ricevere minacce di morte».

La pista degli inquirenti

Gli inquirenti hanno escluso fin dall'inizio che Julia potesse essere Maddie. Da tempo in realtà le autorità tedesche sono convinte di aver risolto il caso: Madeleine McCann sarebbe stata uccisa subito dopo il rapimento da Christian Brueckner, già condannato per pedofilia. Il 43enne, arrestato in Italia, è stato rimandato in Germania nel 2018 e adesso si trova in carcere per traffico di droga.