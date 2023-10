Kuleba: «Russia di Putin è il male più atroce dalla Seconda Guerra Mondiale»

Il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba, ha dichiarato su X che la Russia di Putin rappresenta il male più atroce che il mondo abbia visto dalla seconda guerra mondiale. Ecco il test del tweet: «Secondo Forbes Ucraina, la Russia ha speso circa 167 miliardi di dollari per la sua guerra contro l’Ucraina tra febbraio 2022 e agosto 2023. Ciò include le spese di guerra dirette e le attrezzature perse. Migliaia di russi vengono uccisi ogni settimana, ma le loro vite non hanno alcun valore per il Cremlino».

Russia has spent around $167 billion on its full-scale war against Ukraine between February 2022 and August 2023, according to Forbes Ukraine. This includes direct war expenses and lost equipment. Thousands of Russians are slain every week, but their lives are worthless to the…

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) October 23, 2023