Il Kosovo chiede di entrare nella Nato, la presidente Osmani: «È necessario vista la situazione in Ucraina»

Il Kosovo ha chiesto ufficialmente di entrare nella Nato. La presidente Vjosa Osmani lo ha annunciato durante la conferenza stampa congiuta insieme all'omologo turco Recep Tayyip Erdogan. «Alla luce della situazione in Ucraina, è arrivato il momento che il Kosovo entri nella Nato», ha detto la presidente kosovara, chiedendo poi aiuto a Erdogan per l'apertura delle porte dell'Alleanza Atlantica.

«La Turchia non ha problemi a riguardo», ha affermato il presidente turco. «Siamo stati il secondo Paese al mondo a riconoscere il Kosovo e ancora abbiamo colloqui in corso con alcuni Paesi per convincerli a riconoscere il Kosovo», ha aggiunto.

Il Kosovo teme l'invasione della Russia

Il Kosovo è uno degli stati ex Urss che non fa ancora parte dell'Unione europea, nonostante sia candidato per entrarci. Il ministro della Difesa kosovaro Armend Mehaj aveva chiesto nei giorni scorsi un rafforzamento delle truppe Kfor, la Forza Nato in Kosovo, e una loro maggiore presenza nel nord del Kosovo, regione del Paese a maggioranza serba, per il timore di un'aggressione della Russia. Secondo il ministro kosovaro, sono evidenti le tendenze destabilizzatrici della Russia e dei «suoi satelliti» nei confronti del Kosovo e dell'intera regione dei Balcani occidentali, e a tali tendenze Pristina intende opporsi insieme ai suoi alleati.