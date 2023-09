Kim-Putin, il treno blindato che porterà il leader nordcoreano in Russia: a bordo pc Apple e una cantina di vini (ma è molto lento)

Un treno blindato trasporterà il leader nordcoreano Kim Jong-un da Vladimir Putin, partendo da Pyongyang e arrivando nella città portuale di Vladivostok. Una scelta non insolita nella sua famiglia, visto che il padre era terrorizzato all’idea di volare e si spostava solamente via terra e via mare. Si tratta di un treno di 21 carrozze, antiproiettile. A bordo è attrezzato con computer Apple - mentre ai nordcoreani è proibito l’utilizzo di prodotti statunitensi -, una cantina fornitissima di vini, in particolare quello francese, il preferito di Kim. Le cucine sono attrezzate per servire ai passeggeri piatti tipici di qualsiasi nazionalità desiderino. C’è anche una lussuosissima cabina privata, con interni bianchi, dove si svolgono le riunioni più delicate.

La velocità non è di certo elevata: il treno blindato viaggia a circa 60 km/h, probabilmente a causa dell’esterno corazzato. Per percorrere i 265 km fino a Vladivostok, potrebbe volerci quasi un giorno intero. Nemmeno la situazione ferroviaria della Corea del Nord aiuta. Nel 2004, oltre 160 persone furono uccise a Ryongchon, al confine con la Cina, quando treni carichi di materiale combustibile presero fuoco a causa di una collisione.

All’epoca si pensò anche a un possibile attentato alla vita di Kim Jong-il, visto che il suo treno aveva attraversato la città poche ore prima dell’esplosione.

Da quando ha preso il potere, nel 2012, Kim Jong-un ha effettuato solo 10 visite all’estero. L’ultimo viaggio a Vladivostok è stato nel giugno 2019, quando ha incontrato Donald Trump. Kim e Putin dovrebbero trovarsi nel campus dell’Università Federale dell’Estremo Oriente di Vladivostok per partecipare all’Eastern Economic Forum, in programma dal 10 al 13 settembre. L’incontro, però, non è stato ancora confermato. Pyongyang potrebbe chiedere a Mosca di condividere la sua tecnologia avanzata per satelliti e sottomarini a propulsione nucleare in cambio di armi.