Pioggia di razzi da Gaza, Israele risponde con un nuovo raid: salgono a 5 i morti

Le sirene di allarme hanno risuonando da stamane nel sud di Israele nelle comunità ebraiche attorno alla Striscia. La radio militare parla di una novantina di razzi, parte dei quali intercettati dall'Iron Dome, altri caduti in aree aperte. Un razzo palestinese ha centrato il tetto di una casa in prossimità della città israeliana di Ashqelon, ed è esploso all'interno.



Una coppia che era in quella casa si è salvata perché, al suono delle sirene di allarme, aveva appena raggiunto la apposita stanza blindata. In quell'area, che si trova a ridosso della Striscia, il preavviso per gli abitanti è di appena 15 secondi.



La nuova escalation di violenza era cominciata venerdì con il raid di Israele che aveva spiegato che si trattava di una ritorsione per due suoi soldati feriti dai cecchini alla frontiera. Cinque morti il bilancio dell'azione sulla Striscia, aveva riferito il ministero della Salute: tre vittime sono militanti di Hamas, uccisi nei raid, mentre altri due palestinesi sono morti negli scontri lungo la frontiera.

Il premier e ministro della difesa Benyamin Netanyahu ha deciso di lasciare la propria residenza, malgrado il riposo sabbatico, e di recarsi per consultazioni nella sede del ministero della difesa a Tel Aviv. In risposta alla salva di razzi lanciati dalla Striscia, tank dell'esercito israeliano hanno colpito postazioni militari di Hamas, ha detto il portavoce militare. E' scattato anche in raid aereo conto le postazioni di Hamas.



«La resistenza resta pronta a reagire ai crimini commessi dall'occupazione, non consentirà che sia versato il sangue del nostro popolo ed è determinata a difenderlo quando esso marcia pacificamente» al confine con Israele: questo il primo commento espresso oggi da Hamas attraverso il suo portavoce Abdel Latif al-Qanu, mentre da Gaza proseguono i lanci di razzi.

Ultimo aggiornamento: 12:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA