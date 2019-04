Inghilterra, rilasciato dal carcere per errore: è caccia all’uomo

La polizia ha emesso un appello dopo che un detenuto è stato rilasciato per errore. Le guardie del Gloucestershire, in Inghilterra, stanno cercando di trovare William Walter Johnson, ricercato per essere “illegalmente in libertà”. Il 47enne, di Evesham, nel Worcestershire, è stato rilasciato “per un errore fatale” dal HM Prison Service. Appena si sono resi conto di quello che avevano fatto è scattata la caccia all’uomo. È descritto come: bianco, corporatura normale con la testa rasata. Il portavoce della prigione ha dichiarato ai media locali: «I rilasci per errori sono rari, ma li prendiamo molto sul serio e stiamo lavorando a stretto contatto con la polizia del Gloucestershire per riportare rapidamente in carcere l’autore del reato». Johnson, spiegano gli investigatori che sono sulle sue tracce, ha collegamenti con queste zone: Evesham, Hereford, Ledbury e Tewkesbury.



Gli agenti stanno chiedendo a chiunque abbia informazioni sulla sua sorte di contattare il Gloucestershire Constabulary al 101 e di specificare che si tratta dell’incidente 142 del 17 aprile. «Stiamo chiedendo aiuto ai cittadini - spiegano dalla polizia - per rintracciare un uomo che è ricercato». E hanno aggiunto: «Se vedete Johnson, o se avete qualche informazione su dove si possa trovare, contattate subito la polizia. Potete anche fornire informazioni anonime contattando l’associazione di beneficenza Crimestoppers al numero 0800 555 111 o tramite www.crimestoppers-uk.org». Insomma l’evaso per errore ha le ore contate.

