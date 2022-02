Inghilterra, rischia la vita per una bravata: giovane costretto a nuotare in un fiume in piena

Un ragazzo è stato ripreso mentre nuotava nel fiume Wye a Hereford, Inghilterra: una mossa pericolosissima. Il ragazzo ha rischiato la vita, il fiume era in piena a causa del forte maltempo dei giorni precedenti. Dopo aver nuotato nelle acque gonfie del torrente, è riuscito a trovare un appiglio per uscire. I membri dell'Agenzia per l'ambiente, accorsi immediatamente, lo hanno tirato fuori. In molti lo hanno criticato per il suo gesto: la sua bravata ha messo a rischio non soltanto la sua vita, ma anche quella dei soccorritori.