Ilaria Salis, oggi il giudice ungherese Jozsef Sòs stabilirà se la docente 39enne italiana potrà ottenere gli arresti domiciliari oppure dovrà rimanere ancora nel carcere di massima sicurezza di Gyorskocsi Ucta.

La donna si trova in carcere da 13 mesi con l'accusa di aver aggredito tre militanti di estrema destra. L'udienza servirà anche per capire se il lavoro diplomatico italiano è servito ad ammorbidire un governo come quello ungherese che finora ha tirato dritto nella sua linea di fermezza nei confronti dell'antagonista milanese. Ed è questo che preoccupa maggiormente Roberto Salis, il padre di Ilaria, arrivato due giorni fa con la moglie a Budapest per l'ennesimo viaggio con la speranza di riportare loro figlia in Italia.

Quello è l'obiettivo finale con la richiesta di domiciliari in Italia o, in subordine, in Ungheria già depositata oggi. E «dopo tutto quello che è successo e dopo quanto si sono esposte, sarebbe imbarazzante per le istituzioni italiane se domani le venissero negati i domiciliari», ha detto Roberto Salis.

A sostenere la sua causa ci sarà una delegazione di parlamentari dell'opposizione, dal Pd al M5S, da Avs a Italia Viva, ma «è un peccato che ci siano solo loro perchè un tema di diritti civili e di stato di diritto come questo andrebbe sostenuto da tutti». Ci sarà anche Michele Rech, alias Zerocalcare, che ha disegnato per Internazionale «il pozzo» che l'antagonista milanese poi ha citato nel suo diario. Proprio la visita in carcere è stato il primo impegno della giornata della famiglia Salis che poi nel pomeriggio ha incontrato anche il disegnatore romano, assieme a Ilaria Cucchi e Nicola Fratoianni.

Come sta Ilaria Salis

Ilaria «sta bene per quanto può esserlo una persona che passa 23 ore al giorno chiusa in cella», ha spiegato il padre che l'ha definita «fiduciosa e speranzosa» non tanto per i domiciliari in Italia, già negati più volte dalla corte ungherese, quanto per quelli in Ungheria che le consentirebbero di affrontare quanto meno fuori dal carcere un processo che si prospetta lungo. Quella di oggi arriva 13 mesi dopo l'arresto e sarà in sostanza la prima udienza, dopo quella preliminare di fine gennaio in cui venne portata in aula con manette ai polsi e catene alle caviglie, con un'altra catena a un polso tenuta come un guinzaglio da un'agente della polizia penitenziaria. Un trattamento che la giustizia ungherese riserva a chi appartiene a un'associazione terroristica, che è una delle accuse che le vengono rivolte, ma «domani queste misure dovrebbero essere allentate», ha spiegato Roberto Salis.

Le testimonianze

Verrà sentito Zoltán Tóth, militante di estrema destra ungherese, aggredito il 10 febbraio del 2023 all'uscita di un ufficio postale, e due testimoni di questo che è il primo dei due episodi violenti a lei contestati. Ma l'attenzione sarà sulla decisione del giudice in merito alla richiesta dei domiciliari in Ungheria «che - ha concluso - non sono il fine, ma un mezzo per portarla in Italia. Io comunque non mi arrendo e combatto, c'è mia figlia in ballo».