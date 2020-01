BRUXELLES «Credo davvero che la Brexit sia l'inizio di una totale riconfigurazione dell'Ue». Lo sostiene il leader del Brexit Party Nigel Farage, in conferenza stampa a Bruxelles («Brexodus» il titolo scelto) in vista dell'uscita del Regno Unito dall'Ue (oggi il Parlamento Europeo vota sull'accordo di ritiro nella miniplenaria). Per Farage, insieme alla Polonia e alla Danimarca, l'Italia è uno dei prossimi candidati all'uscita dall'Ue: «La prossima crisi bancaria o dell'euro che arriverà, e arriverà», perché «i numeri oggi sono molto peggiori», semplicemente «sarà troppo da sopportare per gli italiani», profetizza il politico britannico. © RIPRODUZIONE RISERVATA