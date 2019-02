Gilet gialli, violenti scontri a Parigi: molotov davanti al Senato, 10 fermi

Ancora un sabato di caos per i gilet gialli a Parigi e nelle principali città francesi. Una molotov è stata lanciata al passaggio di una parte del corteo davanti al portone del Senato, nelle vie adiacenti ci sono stati danni alle vetrine, cariche e lancio di lacrimogeni da parte della polizia. Si tratta del 13esimo atto della protesta. Il corteo ha poi preso la direzione di Montparnasse, deviando in parte dal percorso autorizzato dalla prefettura. Poliziotti in assetto antisommossa sono in testa al corteo, furgoni blindati sono in coda.

Dieci fermi. Una decina di persone sono state fermate durante il corteo dei gilet gialli oggi a Parigi, per il 13/o atto della protesta. I manifestanti, alcune migliaia, hanno lasciato la zona dell'Assemlbée Nationale, dove erano scoppiati i primi violenti scontri, e sono ora giunti davanti al Senato, circondati da imponenti forze di polizia, che sono in testa al corteo. Il manifestante ferito negli scontri ha 30 anni ed ha perso la mano in circostanze ancora da chiarire. Soccorso da un'ambulanza, ha riportato anche un trauma al viso.

Lacrimogeni e cariche della polizia sono stati segnalati davanti alla sede dell'Assemblée Nationale, dove i manifestanti hanno provato a superare le transenne. Secondo le prime notizie, un manifestante è rimasto gravemente ferito e avrebbe perso la mano.

Ultimo aggiornamento: 15:44

