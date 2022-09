Martedì 6 Settembre 2022, 08:34 - Ultimo aggiornamento: 09:32

«L'inverno in Europa sarà lungo e gelido». In un video Gazprom minaccia l'Europa dopo lo stop alle forniture di gas. Venerdì scorso Mosca ha infatti confermato lo stop ai rifornimenti alla Germania via Nord Stream a causa di un problema tecnico: un guasto all’ultima turbina ancora in funzione. Dal Cremlino è stata data la responsabilità alle sanzioni inflitte dall'Ue nei confronti della Russia.

Il video di Gazprom con la minaccia all'Europa

Il video pubblicato da Gazprom si presenta con una musica intensa in stile Game of Thrones e mostra un'Europa innevata con una vista del gasdotto Nord Stream e la scena significativa dello spegnimento del gas. Una risposta alla presa di posizione dei paesi del G7 che hanno accettato di di imporre un tetto massimo al prezzo del petrolio russo e all'annuncio della presidente della Commissione Ue Ursula Von der Leyen di voler imporre un price cap anche al gas.

Cremliino: sanzioni impediscono manutenzione Nord Stream

Le sanzioni impediscono le attività di manutenzione del gasdotto Nord Stream. Lo ha ribadito oggi, parlando con giornalisti, il portavoce del Cremlino Dmitri. «Non possiamo dire come saranno condotte le riparazioni (presso il Nord Stream) poiché le sanzioni le impediscono», ha affermato, riferisce la Tass. «Gazprom ha ripetutamente confermato la sua affidabilità come garante della sicurezza energetica del continente europeo, ma le sanzioni imposte dall'UE, dal Regno Unito, Stati Uniti e Canada hanno praticamente rotto il sistema di manutenzione tecnica dei componenti delle turbine che garantiva il pompaggio».

"Winter will be big - only dusk and snow"



A propos of absolutely nothing, Gazprom releases an eerie two-minute video showing how a cold winter will freeze Europe to death pic.twitter.com/3KSmbhWe59 — Max Fras (@maxfras) September 5, 2022

Mosca: Russia fornirà energia a stati amici

La Russia continuerà a fornire risorse energetiche «agli stati amici» e reindirizzerà le forniture nel caso in cui i paesi del G7 stabiliscano un price cup al petrolio e al gas russi: lo ha detto il ministro dell'Energia russo Nikolay Shulginov, a margine dell'Eastern Economic Forum. «Qualsiasi azione, inclusa l'istituzione di un price cup, crea le condizioni per avere un deficit e aumentare la volatilità dei prezzi - afferma Shulginov, citato dall'agenzia Tass -. La Russia come partner affidabile fornirà risorse energetiche ai partner negli stati amici e, certamente, saturerà il mercato interno». Mosca interromperà le forniture di petrolio e prodotti petroliferi a paesi e società che introdurranno il price cup, ha affermato in precedenza il vice primo ministro russo Alexander Novak.

Putin: produzione di Gazprom sta aumentando

La produzione di Gazprom «non sta diminuendo, ma sta addirittura aumentando». Lo ha dichiarato il presidente russo Vladimir Putin, durante un incontro dedicato allo sviluppo sociale ed economico della Kamchatka, secondo quanto riferiscono le agenzie russe.

Gazprom: reindirizzare forniture gas e Est

Gazprom sta discutendo con i partner l'opportunità di accelerare il reindirizzamento delle forniture di gas da ovest a est. Lo ha detto il ministro dell'Energia russo, Nikolay Shulginov, in un'intervista alla Tass in occasione dell'Eastern Economic Forum, aggiungendo che «i materiali per avviare la costruzione del gasdotto verso la Cina attraverso la Mongolia sono quasi pronti». La Russia aumenterà di 7 milioni di tonnellate la capacità del porto di Kozmino, nel mar del Giappone, ha proseguito il ministro, sottolineando che Mosca considera promettenti non solo i mercati asiatici ma anche quelli di Africa e Medio Oriente.