Un animale domestico è come un membro della famiglia e la sua perdita può essere molto dolorosa. Maggie Welz, una donna americana, aveva perso le speranze di riabbracciare il suo gattino, scappato di casa nel 2008. Eppure grazie a un microchip è riuscita a ritrovarlo. Tiger, questo il nome del felino, si è riunito alla sua famiglia, nello stato di New York, dopo undici anni. Una storia a lieto fine, che ricorda la piccola eroina cinematografica Lassie. Secondo quanto riporta Metro.Uk , il piccolo Tiger si era unito ad una colonia felina di Hyde Park e da anni veniva accudito a distanza dai volontari del Dutchess Coutny Spca. Aveva tre anni quando approfittò di una porta lasciata aperta per prendere la via di fuga. Nel 2016 la volontaria Carol O'Connel riuscì ad avvicinarsi abbastanza per sottoporlo a un controllo veterinario e a scoprirne le origini.

Il gatto gigante che ha commosso il web ha trovato finalmente una casa

Ritrova il gatto scappato di casa nel 2008, l'incredibile storia di Maggie



Così il grande cuore dei social ha salvato il piccolo “Lucifero”

Tiger, che oggi ha 14 anni, non era un randagio, ma aveva un microchip grazie al quale i veterinari sono riusciti a rintracciare la sua famiglia. A quel punto grande è stata la sorpresa di Maggie nel rivedere il gattino. La donna ha sempre sperato che fosse vivo. «Avevamo il cuore spezzato - ha raccontato Maggie alla Abc7 - Quando ci siamo trasferiti abbiamo chiesto ai nuovi proprietari di farci sapere se Tiger tornava, se lo vedevano in giro». «Sarò per sempre grata a Carol per questa immensa gioia! Chissà quante storie avrebbe da raccontarci... ma l'unica cosa che conta ora è che sia qui di nuovo con noi», ha aggiunto.



Ultimo aggiornamento: 18:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA