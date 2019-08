Il gatto gigante che ha commosso il web ha trovato finalmente una casa

C'era una volta un... gatto che non aveva nessuna macchia nera ma un leggerissimo problema di sovrappeso. Si chiamava, si chiama, Mr. B ma per gli amici del web è semplicemente "Ciccio". Qualche giorno fa l'appello su Twitter della Morris Animal di Filadelfia recitava più o meno così: "Aiutateci a trovare una casa per il nostro "Chonk"". Ebbene oltre 3000 messaggi sul post dell'associazione hanno fatto venire un sorriso grande così a Mr. B.

Ciccio, il super micio cerca casa

Tonnellate d'affetto per il gattone da 12 kg che ama farsi prendere in braccio, sfidando ernia e gravità L'annuncio della clinica veterinaria è stato correlato dalle immagini del micione e da un altro messaggio: «Grazie per aver aiutato Mr.B ma tanti altri gattini aspettano una nuova casa. Vi aspettiamo!»



