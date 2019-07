Scopre la foto della sua gamba amputata sugli spot anti-fumo sui pacchetti di sigarette

Scoperta choc per un uomo che si dice convinto di aver riconosciuto la sua gamba amputata nelle foto di avvertimento anti-fumo stampate sui pacchetti di sigarette. L'uomo, un albanese residente a Metz, nell'est della Francia, non ha dubbi. Quella gamba, che gli amputarono nella parte alta della coscia dopo una sparatoria di cui rimase vittima nel 1997 in Albania, è proprio la sua.

A sua insaputa, sarebbe stata usata per avvisare la cittadinanza sui rischi legati al fumo, accompagnata dalla scritta in francese:

Fumare ostruisce le arterie

. Secondo il suo legale, Antoine Fittante,

non si tratta di una questione di soldi

. Il suo assistito

desidera solo il ritiro di quella foto. È profondamente colpito nella sua dignità

Secondo le prime ricostruzioni, quell'immagine venne scattata dai medici, nel quadro di una visita in un centro ortopedico.

Stiamo verificando il percorso di quella foto: chi l'ha scattata, chi l'ha trasmessa, che ne ha verificato l'autenticità, che ha verificato la liberatoria che la persona deve firmare affinché una foto venga usata per fini sanitari

. Il legale aggiunge di attendere delle risposte dalla banca dati della Commissione Ue prima di una eventuale denuncia.

