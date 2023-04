Fratello e sorella si innamorano e hanno due figli: «Stiamo insieme da 9 anni, ora vogliamo sposarci»

«Ci amiamo e questo è quello che deve prevalere». Fratello e sorella si vogliono sposare dopo 9 anni che stanno insieme. Ma la legge spagnola glielo impedisce. Loro si chiamano Daniel e Ana. "Mia madre mi ha detto che mio padre ci aveva lasciato per fondare un'altra famiglia e che aveva avuto un altro figlio", racconta Ana in un'intervista a EL ESPAÑOL. Da quando suo padre l'ha abbandonata (era ancora bambina), lei ha sempre saputo di avere un fratello perduto che non conosceva. Quello che non immaginerebbe mai è che questo fratello finirebbe per essere il suo partner sentimentale e il padre dei suoi due figli.

Due invitate al matrimonio si presentato vestite di bianco (una in abito nuziale), la sposa scoppia a piangere

L'incontro

All'epoca non conosceva né il nome né l'età, l'unica cosa che sospettavo che un suo parente consanguineo vivesse a Granollers (Barcellona), sua città natale. "Ero sempre curioso di conoscerlo, soprattutto se un giorno lo incontravo per strada o da qualche parte". Ana è stata quella che ha deciso di cercare Daniel su Facebook, ha fatto un passo da gigante verso l'essere più che amici. "Stavamo bevendo qualcosa e quando siamo usciti in terrazza mi ha baciato. Sono rimasta scioccata . Ci siamo separati subito e abbiamo riso. Lì è rimasto. Dopo un po' mi ha preso la mano e mi ha separato dagli altri, pensavo volesse per parlare. Ma lui mi ha baciato di nuovo e lì non mi sono allontanata o altro", ricorda Ana a Niusdiario.

Le difficoltà

La coppia ha provato a separarsi in due occasioni, ma aveva bisogno di stare insieme dopo tre o quattro giorni di distanza. "Stavamo facendo del male a noi stessi e non stavamo facendo del male a nessuno". In questo modo, Daniel e Ana hanno cercato di accettare la loro peculiare situazione prima di renderla pubblica.

I figli

Problemi per i loro figli dall'unione? "Abbiamo fatto i test genetici. Risulta che né lui né io condividiamo alcuna malattia recessiva, che è il problema di avere figli con parenti. Se la gravidanza non fosse andata bene, avevamo altre opzioni".

Cosa prevede la legge

La procedura che vogliono eseguire non è così facile, poiché il codice civile spagnolo non consente il matrimonio tra parenti diretti, né consente di avere figli, sebbene non consideri l'incesto un reato. Ciò comporta però che Daniel non è legalmente registrato come il padre dei suoi figli, ma appaia come uno zio. La storia d'amore tra Daniel e Ana è iniziata quando la giovane donna, abbandonata dal padre quando era solo una neonata, ha scoperto che suo padre aveva avuto un figlio con un'altra donna che non era sua madre.

ESPANHA | Ana e Daniel Parra estão juntos há nove anos e desejam oficializar a união, mas o Código Civil da Espanha proíbe o casamento entre parentes.https://t.co/lFUykNBxij — Jornal NH (@jornalnh) April 28, 2023

Il ruolo dei social network

Motivata a conoscere il parente, la giovane ha cercato il fratello attraverso i social network, nello specifico su Facebook, piattaforma che l'ha portata nel tempo a trovralo e a stringere con lui un rapporto di amicizia. Che ben presto, però, si è trasformata in qualcosa di più. Il rapporto si è consolidato nel tempo e sono arrivati ​​i figli, due nello specifico, che hanno riempito di felicità i due. Che ora vogliono porre fine alla loro insolita storia d'amore unendosi in matrimonio, anche se per questo dovranno lottare contro la situazione legale.

Le reazioni

La loro unione provoca reazioni di ogni tipo. "La maggior parte reagisce bene. Anche se ci sono alcuni che sono più restii ad accettare il nostro rapporto, ma ci vedono felici e compatibili".