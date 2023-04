Matrimonio tra fratello e sorella con lo stesso padre (o madre)? In Svezia si può. Ma bisogna richiedere un permesso alle autorità. L'unica aspetto che interessa alla legge è il rapporto biologico: cQuhe deve rispettare alcuni requisiti. Quali? La curiosità nasce dal recente caso di cui si sta parlando molto in Spagna. Dove una coppia (nata dallo stesso papà) ha deciso di sposarsi. Ma la legislazione locale non prevede questa possibilità. A Stoccolma, invece, ci sono alcune eccezioni.

