Usa, polizia uccide afroamericano in strada: guerriglia a Philadelphia. Trenta agenti feriti, arresti e negozi saccheggiati

Guerriglia urbana a Philadelphia, negli Stati Uniti, dopo che la polizia ha ucciso per strada un afroamericano di 27 anni che brandiva un coltello. Durante le proteste che si sono scatenate in città quali una trentina di agenti sono rimasti feriti, 10 persone arrestate e diversi negozi saccheggiati.

Intanto negli USA a una settimana dal verdetto delle presidenziali stanotte a #Philadelphia per #WalterWallace un altro momento di insurrezione ?https://t.co/BfzvZmMghC — NoJusticeNoPeace (@anubidal) October 27, 2020

La vittima si chiamava Walter Wallace. Secondo i media, e come risulta da video pubblicati in rete, due poliziotti gli hanno sparato diversi colpi lunedì pomeriggio dopo che si era rifiutato di lasciar cadere l'arma mentre sua madre cercava di fermarlo. La sua famiglia ora critica l'uso della forza letale.

Il coltello e gli spari della polizia

«Ho visto il video di questo tragico incidente. Ci sono domande difficili a cui bisogna rispondere», ha detto il sindaco Jim Kenney, che ha ricordato di aver parlato con i familiari della vittima. Indagine interna della polizia per chiarire come possa essere avvenuto il fatto. Gli agenti erano stati chiamati per la presenza di un uomo armato di coltello. Wallace brandiva il coltello e quando gli è stato intimato di metterlo via si sarebbe rifiutato. In un video girato da un'auto in sosta si vede una donna che sembra stia cercando di intervenire per aiutarlo mentre due poliziotti gli puntano contro le pistole. Wallace fa il giro di un'auto parcheggiata, i poliziotti arretrano mentre lui gli cammina incontro. A questo punto partono diversi colpi e Wallace cade a terra esanime. Verrà portato dalla stessa polizia in ospedale, dove morirà per le ferite riportate.

Le proteste e la guerriglia

La rabbia per l'incidente ha portato alla violenza durante la notte. Almeno trenta gli agenti rimasti feriti. La maggior parte degli agenti feriti sono stati colpiti da proiettili, ma almeno uno sarebbe stato investito da un camioncino, riportatndo la rottura di una gamba e varie altre ferite. Almeno cinque veicoli della polizia sono stati vandalizzati e molti negozi sono stati saccheggiati. Un episodio che ha scosso l'opinione pubblica a pochi giorni dalle elezioni presidenziali.

