Afroamericano 15enne ucciso da un agente nel Mississippi: colpito alla testa. La madre: «Non aveva la pistola»

Usa sotto choc. Un ragazzino afroamericano è morto in ospedale qualche giorno dopo essere stato copito alla testa da un agente fuori da un negozio in in Mississippi. Lo riportano i media americani. Secondo un testimone il giovane è stato anche ammanettato quando giaceva a terra.

Stando alla ricostruzione della polizia di Gulfport Jaheim McMillan è stato fermato assieme ad altri ragazzini ragazzi armati che minacciavano i passanti. La famiglia del giovane ucciso sostiene che il ragazzo non avesse una pistola. La madre, Katrina Mateen, ha raccontato di essere stata ammanettata dalla polizia una volta arrivata sul luogo in cui il figlio giaceva.

Jaheim McMillan, 15, was taken off life support after Gulfport police shot him in the head on Thursday at the Family Dollar shop. McMillan’s family doesn’t believe he was armed, and their supporters are calling for the release of camera footage of the sh… https://t.co/YlGDVQ90WL

