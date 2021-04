Chiede al fidanzato il test del Dna e scopre di essere sua cugina

Riceve in regalo dal suo fidanzato un test del DNA e scopre di essere sua cugina di terzo grado. È questa l'incredibile storia condivisa con i propri follower da una giovane tiktoker. La ragazza racconta di aver chiesto al suo fidanzato di poter ricevere come regalo di compleanno un test del DNA, ansiosa di scoprire informazioni sul proprio patrimonio genetico e sapere di più sulla sua propria storia di salute. Ma, accontentata la propria partner, dato il basso prezzo del prodotto, il fidanzato avrebbe acquistato lo stesso kit di analisi genetica anche per sé. Una strana combinazione di eventi da cui è derivata l'inattesa sorpresa per la giovane coppia: i risultati dei rispettivi test indicavano una parentela tra i due.

La tik toker @mattilathehun spiega che sua madre è stata adottata e di non aver mai conosciuto il proprio padre biologico. Tuttavia, dopo i risultati del test, la ragazza dice di aver iniziato ad indagare sulla propria genealogia. «Stavo scorrendo verso il basso», racconta nel video di Tik Tok, «e mi sono rivolta al mio ragazzo di quel momento e ho detto "Ehi, questo è abbastanza carino, questa persona ha lo stesso tuo nome". Ed è così che ho scoperto che stavo uscendo con un mio cugino».

'My boyfriend bought me a DNA test and I discovered we are actually cousins'https://t.co/7794pjWFAx pic.twitter.com/4sTWwelOny — The Mirror (@DailyMirror) April 13, 2021

Il video della sua storia ha superato la soglia delle 60.000 visualizzazioni, sucitando la curiosità del popolo di Tik Tok. Di fronte alle domande degli spettatori incuriositi, la ragazza ha aggiunto: «Molto probabilmente siamo cugini di terzo grado, il che significa che condividiamo bisnonni». «Sulla base delle informazioni nella ricerca di quella persona, nonché della percentuale del DNA che io e il mio ex abbiamo condiviso, che era un po' troppo alta per essere cugini di terzo grado, sono abbastanza sicura che siamo in realtà cugini di secondo grado, collegati tramite il mio bisnonna paterna».

La storia ha sbalordito migliaia di persone e in molti hanno espresso la propria opinione sulla vicenda. Il pubblico si è diviso in due: da un parte quanti si dicono scioccati dalla vicenda, dall'altra, coloro che tentano di sdrammatizzare a suon di ironiche osservazioni. «La Regina Elisabetta e il principe Carlo, allora!?» si legge in un commento, «Non siete poi così parenti» scrive un altro.

