Le famiglie si oppongono al matrimonio, due fidanzati ventenni si impiccano nel bosco

ROMA - I genitori negano il matrimonio e due ragazzi si tolgono la vita. Abhijit Mohan, 25 anni, e Srilakshmi S, 21 anni, tutti e due ingegneri informatici, si sono impiccati a un albero dopo che le famiglie si sono opposte al loro desiderio di unirsi in matrimonio. Dal 9 ottobre si erano perse le notizie dei ragazzi e in questi giorni sono stati trovati i corpi. I due ventenni, originari di Bangalore, in India, non potevano accettare l'idea di non potersi sposare e magari di doversi un giorno unire in nozze con altre persone, così hanno scelto di togliersi la vita.

Dopo giorni ininterrotti di ricerca, a seguito della denuncia delle due famiglie, i corpi sono stati trovati casualmente da un pastore. Pare che alla base del rifiuto ci fosse la differenza di casta tra le due famiglie, lo zio della 21enne era anche arrivato a minacciare il giovane, dicendo che se non avessero obbedito ci sarebbero state delle conseguenze rovinose. I due innamorati però non potevano accettare l'idea di vivere l'uno senza l'altra, dopo aver tentato di tutti per convincere i loro cari, si sono allontanati dicendo loro che si sarebbero sposati comunque. Poi il ritrvamento dei cadaveri.

