Famiglia in vacanza bloccata dal ciclone tropicale su isola delle Andamane

TREVISO - Bloccati sull’isola Phi Phi, in una striscia di terra circondata dal mare delle Andamane, al largo della Thailandia, in attesa che passi la tempesta tropicale Pabuk. Alessandro Botter, viticoltore che sta nel Direttivo del consorzio Prosecco Doc, è in vacanza sull’isola con la moglie Orietta Miotto e le tre figlie Benedetta, 15 anni, Maria Vittoria, 14, e Virginia, 9. Un paradiso, se non fosse che la tempesta tropicale annunciata potrebbe trasformarlo in un inferno. Le previsioni meteo annunciano forti temporali e venti, possibili allagamenti e onde fino a due metri sia nel golfo del Siam che nel mare delle Andamane. Proprio dove si trova la famiglia Botter, in uno spicchio dell’oceano Indiano da cartolina. «Non ci possiamo muovere almeno fino a domenica», dice Orietta.



Ultimo aggiornamento: 11:42

