Ezra Miller «vive con tre bambini e la madre in una casa piena di droga e pistole». L'indiscrezione di Rolling Stone

Pistole, munizioni, marijuana, una madre, tre bambini di età inferiore a cinque anni ed Ezra Miller. Tutti in una fattoria in Vermont, negli Stati Uniti. Sono queste le indiscrezioni di Rolling Stone. L'attore statunitense starebbe ospitando una madre di 25 anni e i suoi tre figli piccoli. Una situazione che preoccupa il padre dei bambini e altre due persone a conoscenza della situazione.

Ezra Miller arrestato per aggressione: l'attore di "The Flash" ha colpito una donna in testa con una sedia

Proiettili in bocca

Due fonti a conoscenza della situazione hanno espresso a Rolling Stone la preoccupazione che si tratti di un ambiente non sicuro per i bambini, sostenendo che ci sono armi incustodite sparse per la casa sulla proprietà di Miller di 96 acri. Una fonte, che, come le altre, ha chiesto l'anonimato per timore di essere punita, ha ricordato un caso in cui uno dei bambini, uno di un anno, avrebbe raccolto un proiettile libero e se lo sarebbe messo in bocca.

La risposta della madre

Ma la madre che, come il padre, Rolling Stone non nomina, sostiene che Miller l'ha aiutata a fuggire da un "ex violento e abusivo" e che Miller "mi ha aiutato finalmente... ad avere un ambiente sicuro per i miei tre figli molto piccoli". "Il ranch di casa di Ezra è stato un rifugio di guarigione per noi", racconta a Rolling Stone. "I miei figli sono in grado di rilassarsi di più nella loro guarigione grazie alla sicurezza e al nutrimento che Ezra ha fornito loro". La madre e i bambini, di età compresa tra uno e cinque anni, vivono nella fattoria di Miller a Stamford, nel Vermont, da metà aprile. L'attore ha conosciuto la donna a Hilo, nelle Hawaii, dove Miller si era recato a marzo. L'attore, che sarà il protagonista dell'atteso The Flash della Warner Bros. ha collezionato una serie di arresti mentre si trovava alle Hawaii, causando una riunione d'emergenza con i dirigenti dello studio sul futuro del franchise. (Miller non è binario e usa i pronomi "loro" e "loro").