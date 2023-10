El Niño, la video animazione che spiega il fenomeno

Mercoledì 4 Ottobre 2023, 16:57

Secondo la NOAA, il fenomeno de "El Niño" si verifica quando le temperature della superficie del mare nell'oceano Pacifico equatoriale sono più calde del solito e i venti orientali soffiano più deboli del normale. In questi giorni si sta parlando molto del caldo anomalo che colpirà l'Italia per altri 10 giorni, poi il fenomeno climatico "El Niño" appunto smusserà i picchi non solo nel nostro Paese. El Nino in arrivo, freddo siberiano e forti nevicate: rischio eventi estremi e temperature anomale