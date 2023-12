Donna filma innavertitamente un attacco di un coccodrillo mentre è in spiaggia con la figlia: morto dissanguato un 76enne

Un attacco di un coccodrillo è stato filmato inavvertitamente su una spiaggia del Messico. Mentre giocava con la figlia sul bagnasciuga, una donna ha infatti catturato l'esatto momento in cui Joseph "Jeff" Bynens, 76enne canadese, è stato morso mortalmente dal predatore.

Ventenne di Parma attaccato da uno squalo in Australia: Matteo Mariotti ha perso una gamba. Il video choc sul profilo Instagram

L'incidente

Si chiamava Joseph "Jeff" Bynens l'uomo trovato morto nelle acque di Ixtapa Zihuatanejo, sulla spiaggia di Playa Quieta, in Messico.

Il 76enne canadese stava nuotando quando, secondo il «New York Post», un coccodrillo lo avrebbe attaccato, masticandogli gran parte della gamba. A causa della grande quantità di sangue perso, l'uomo è morto poco dopo, mentre la compagna - anche lei attaccata dall'animale - è stata salvata grazie all'intervento dei medici.

L'incidente, avvenuto il 14 dicembre, è stato ripreso inavvertitamente da una donna, che si trovava sulla spiaggia insieme alla figlia. Marlene Luviano - questo il suo nome - era infatti sul bagnasciuga con la bambina quando ha chiesto al padre di essere ripresa. Guardando il video, la donna si è poi accorta che sullo sfondo c'era un uomo che chiedeva aiuto, prima di essere trascinato sott'acqua: «Ci stavamo godendo la mattinata sulla spiaggia ed è stato allora che abbiamo sentito qualcosa nel mare». Nonostante i soccorsi, Joseph Bynens era già morto dissanguato, e per lui non c'è stato niente da fare. «Quando lo hanno tirato fuori dal mare, la ferita era già ben visibile. Ho notato che non usciva più sangue», ha detto Marlene Luviano.