Uccisa da un coccodrillo e trascinata per strada in Florida: l'atroce morte di Sabrina Peckham in un video

Sabrina Peckham viveva in un campo per senzatetto. Potrebbe aver camminato dal suo campeggio vicino al torrente nell'oscurità quando un alligatore di 4 metri l'ha attaccata dall'acqua. «Nessuno merita di morire così», dice oggi la figlia Breauna Dorris dopo che le immagini del corpo della mamma, 41 anni, ancora nelle fauci del coccodrillo hanno fatto il giro del mondo. L'alligatore è stato ucciso a Largo, in Florida. Un testimone ha detto ai media locali di aver visto l'alligatore in un canale con in bocca la parte inferiore del busto. L'ufficio dello sceriffo della contea di Pinellas ha poi comunicato che l'animale è stato ucciso e una squadra di sommozzatori ha quindi recuperato i resti di Peckham dal canale. Le indagini della polizia dovranno chiarire le circostanze della morte della donna. Non è ancora chiaro se sia stata uccisa dal rettile, oppure se fosse già morta quando l'animale l'ha trovata. Sul corpo sarà effettuata l'autopsia.

Cosa è successo

Gli agenti sono stati chiamati venerdì alle 13:50 ora locale dopo la segnalazione di un corpo nel corso d'acqua.

Un residente nella zona, Jamarcus Bullard, ha detto che stava andando a un colloquio di lavoro quando ha notato l'alligatore con quello che inizialmente sembrava un manichino in bocca. "Ho notato che aveva un corpo in bocca - come la parte inferiore del busto - quindi una volta che l'ho visto sono corso a lanciare l'allarme", ha detto all'emittente locale Fox 13.

Chi era la vittima

Una pagina GoFundMe è stata creata in seguito alla morte di Peckham e oltre 1.000 dollari sono stati donati al fondo creato dalla figlia Breauna. I video dei notiziari locali mostrano un enorme alligatore disteso lungo una strada circondato dalla polizia e dai veicoli di emergenza. «Le ultime 24 ore sono state piene di dolore, tristezza e dolore insopportabile per la nostra famiglia", ha detto la figlia della vittima in un aggiornamento su Facebook. "Ti amo più di quanto abbia mai espresso... prego che tu sia in pace e che non stia più lottando o soffrendo", ha detto ancora.