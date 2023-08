Compra un dipinto per 4 dollari e scopre che è un originale di N.C. Wyeth. E potrebbe valerne 250mila

Compra un dipinto in un negozio dell'usato per 4 dollari e scherzando dice di aver trovato l'opera di un artista famoso. In realtà il quadro era originale veramente, e ora potrà essere venduto a $ 250.000 all'asta di Bonhams.

La storia

Una storia incredibile quella che arriva da Manchester (New Hampshire), dove nel 2017 un'appassionata di antiquariato acquistò un dipinto che sembrava avere la firma di Newell Convers Wyeth, uno degli illustratori più famosi d'America. Dopo l'acquisto, la donna scherzò sull'opera appena comprata, dicendo di aver fatto un affare e di aver comprato in realtà proprio un originale del pittore del Maine. Ma quella che sembrava una battuta, si è rivelata poi essere la realtà.

Non avendo trovato nessuna informazione su internet, in un primo momento la donna appese il dipinto nella sua camera da letto, per poi lasciarlo per anni in un armadio. Lo scorso maggio, riordinando la casa, l'opera attirò nuovamente la sua attenzione, tanto da fotografarla e pubblicarla sulla pagina Facebook «Things Found in Walls», dedicata proprio agli oggetti ritrovati. Grazie ai commenti del post, la donna riuscì a mettersi in contatto con Lauren Lewis, ex curatrice che studiò i dipinti di N.C. Wyeth, di suo figlio Andrew Wyeth e di suo nipote Jamie Wyeth. Dopo aver visto l'opera dal vivo, Lewis era certa della sua autenticità.

Il dipinto

Il dipinto, che potrebbe essere venduto a settembre per la cifra record di 250.000 dollari, è uno dei quattro che N.C. Wyeth realizzò per la copertina dell'edizione del 1939 del libro «Ramona» di Helen Hunt Jackson, originariamente pubblicato nel 1884. Wyeth produceva infatti spesso copertine per periodici e romanzi.