Covid, da Usa via libera a viaggiatori vaccinati da Ue e Gran Bretagna: a novembre termina il divieto imposto da Trump

Lunedì 20 Settembre 2021, 15:38 - Ultimo aggiornamento: 15:49

Da novembre si allenteranno le restrizioni per chi viaggia verso gli Stati Uniti da Unione europea e Gran Bretagna: potranno entrare negli Usa i passeggeri vaccinati. Lo riporta il Financial Times citando alcune fonti, secondo le quali l'annuncio ufficiale è atteso nelle prossime ore.

Il virus sta migliorando la diffusione nell'aria: «Ora corre 100 volte di più». Lo studio dagli Stati Uniti

Stop al divieto imposto dall'amministrazione Trump

La Casa Bianca dovrebbe annunciare la nuova politica sui viaggi nelle prossime ore, mettendo di fatto fine ai 18 mesi di divieto imposti da Donald Trump all'inizio della pandemia e poi mantenuti da Joe Biden. Il cambio di rotta dell'amministrazione Biden, che arriva all'avvio dei lavori dell'assemblea dell'Onu e mentre le tensioni fra Stati Uniti e Francia sono alte, si inserisce - affermano alcune fonti - in una revisione più ampia sui viaggi internazionali volta a sostituire i divieti al momento in vigore per differenti aree del mondo.