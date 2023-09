Covid, positiva la moglie di Joe Biden. La Casa Bianca: «Sintomi lievi»

È positiva al Covid Jill Biden, la moglie del presidente degli Stati Uniti. Il marito, Joe Biden, è risultato invece negativo al test. Il presidente è atteso al G20 di New Delhi il 9 e 10 settembre.

Positiva al Covid la moglie del presidente Usa Joe Biden

La variante Pirola si sta diffondendo molto velocemente in America e ha "pizzicato" anche la 72enne first lady Usa.

Jill Biden riporterebbe sintomi lievi. Lo riporta una dichiarazione della Casa Bianca.

I medici Usa hanno avvertito che la variante BA.2.86 (ribattezzata "Pirola", ma non è iil suo nome ufficiale) può diventare una "variant of concern", una variante preoccupante perché presenta numerose mutazioni rispetto a Omicron. E perché ha innescato un alto aumento nei casi in un certo numero di paesi, tra cui proprio gli Stati Uniti.

La nuova variante ha infatti più di 30 mutazioni della proteina Spike.