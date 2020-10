Covid, diretta: in Germania e Russia è nuovo record di contagi. Nel mondo mai così tanti nuovi positivi

Nuovo record di casi giornalieri di coronavirus a livello globale: nelle ultime 24 ore i contagi nel mondo sono stati almeno 338.779, il livello più alto mai registrato dall'inizio della pandemia: lo riporta l'Organizzazione mondiale della Sanità (Oms) sul proprio sito. Il record giornaliero precedente era stato registrato il 2 ottobre scorso con 330.340 infezioni. Sempre nelle ultime 24 ore, i decessi nel mondo sono stati 5.514.

In Russia si sono registrati 12.126 nuovi casi di Covid-19 in 24 ore: si tratta del numero più alto di contagi in un solo giorno dall'inizio dell'epidemia e supera quindi il precedente picco di 11.656 casi giornalieri toccato lo scorso 11 maggio. Sono 1.272.238 i contagi registrati in totale in Russia, mentre, secondo i dati ufficiali, 22.257 persone sono morte a causa del morbo, di cui 201 nelle ultime 24 ore.

La Germania registra un nuovo forte aumento di contagi da Coronavirus. Lo ha reso noto il Robert Koch Institute per le malattie infettive, i casi accertati di Covid-19 in un giorno sono 4.516, il massimo da inizio aprile e portano il totale a 314.660. I decessi sono stati 11 e il numero delle vittime dall'inizio dell'epidemia è di 9.589. Ieri erano stati rilevati 4.058 nuovi casi di Covid, con 16 decessi. In base ai dati di giovedì, il tasso di mortalità è del 3,1%, l'incidenza sulla popolazione è di 20,2 casi ogni 100.000 abitanti, ma in alcuni città, tra cui Brema e in alcuni distretti di Berlino, è superiore a 50 casi. L'indice di riproduzione del virus è superiore a 1 dall'inizio di settembre e sulla base degli ultimi 7 giorni risulta di 1,22.

Dopo oltre due settimane di lockdown, il ministero della sanità israeliano ha oggi riferito di aver rilevato «segni apparenti di un arresto» nella diffusione della pandemia coronavirus. Ciò nonostante, ha avvertito, Israele resta uno dei Paesi col più elevato tasso di contagi. Ieri sono stati rilevati 3.692 casi positivi, l'8 per cento dei tamponi condotti (circa 46 mila). Si tratta di un calo ulteriore, dopo il picco del 15 per cento registrato alla fine di settembre. Stabile il numero dei malati gravi (852) e quello dei malati in rianimazione (241). I decessi sono saliti a 1.864. Particolare preoccupazione desta la situazione sanitaria nelle località ortodosse, dove malgrado il lockdown in occasione di successive ricorrenze religiose ebraiche si sono avuti ripetuti assembramenti di massa. Migliora sensibilmente invece la situazione nelle località arabe, dove il mese scorso si erano registrati alti tassi di contagio imputati a matrimoni affollati. Secondo dati raccolti dall'Istituto Weizman fra i nuovi casi positivi della settimana scorsa l'8 per cento erano arabi, il 47 per cento ortodossi ed il 45 per cento il resto degli israeliani.

