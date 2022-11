Scappano dalla guerra in Ucraina, ma decidono di tornare a Kiev piuttosto che vivere a Nottingham: «Terribile»

Una coppia anglo-ucraina fuggita dalla guerra ha deciso di tornare dopo non essere riuscita a trovare un alloggio accettabile a Nottingham. Joe Place, un dottorando britannico di 29 anni, e sua moglie Iryna, un'ucraina di 34 anni che lavora come content manager, hanno lasciato la loro casa a Kiev a febbraio per sfuggire al conflitto. Ma non sono stati via per molto.

Missile nucleare russo contro Kiev, perché Mosca ha usato il Kh-55

Le difficoltà a trovare un'abitazione

La signora Place aveva ricevuto un visto per restare in Inghilterrra, perciò non poteva quindi fare domanda per il regime Homes for Ukraine, che gli permette di avere un alloggio a condizioni favorevoli. Dopo l'arrivo nel Regno Unito, Joe Place ha detto che cercavano un posto a lungo termine in cui vivere a Nottingham o Sheffield, ma hanno incontrato condizioni abitative "terribili", costi elevati e requisiti di affitto che non potevano soddisfare.

Il ritorno in Ucraina

Dopo aver lottato per sette mesi per trovare una casa permanente, la coppia è tornata in Ucraina a settembre e ora vive nella città occidentale di Uzhhorod, nonostante il rischio di interruzioni di elettricità e riscaldamento a causa di attacchi missilistici russi.

A British-Ukrainian couple who fled the war in Ukraine for Britain have decided to move back due to costs and conditions in the UK’s housing market https://t.co/EsVR1i0NFq — Evening Standard (@EveningStandard) November 10, 2022

La decisione

La coppia era arrivata nell'Ucraina occidentale per una breve visita per vedere la famiglia a settembre, ma ha deciso di restare a causa dei problemi abitativi che hanno dovuto affrontare nel Regno Unito. "Ci siamo resi conto che in realtà ci piace molto tornare qui e stiamo bene", ha detto il signor Place. "Ma non vorremmo tornare a vivere a Kiev in questo momento perché non è sicuro".

Il futuro

La coppia, che si è incontrata mentre entrambi insegnavano inglese in Ucraina nel 2019, continuerà ad andare "avanti e indietro" nel Regno Unito per vedere amici e familiari. Il signor Place ha detto che sarebbe costato loro oltre 1.700 euro al mese l'affitto nel Regno Unito, rispetto ai 500 in Ucraina.