Mikhail Krasnov, cittadino russo e professore di economia, è diventato il nuovo sindaco di Tunja, una piccola città della Colombia stufa della gestione precedente e desiderosa di un cambiamento. La sua inaspettata vittoria alle elezioni regionali di ottobre è stata vista come un atto simbolico contro l'apatia degli amministratori locali. Krasnov, soprannominato "il professore" a Tunja, ha annunciato l'inizio del suo mandato il 1 gennaio, impegnandosi a migliorare l'economia comunale attraverso una cooperazione più stretta con la capitale e altre nazioni, cercando opportunità di investimento per la città a vocazione agricola. «L'orgoglio della mia vita mi è stato dato dalla città che fin dal primo giorno ho sentito come casa mia, che ha nutrito la mia anima e il mio carattere», ha scritto il neo sindaco.

Deseamos de todo corazón que en cada hogar tunjano resplandezca el amor, el cariño y la paz.



¡Feliz día de velitas! pic.twitter.com/yFN1QAHyxD — Mikhail Krasnov (El Profe) (@ElRusoAlcalde) December 8, 2023