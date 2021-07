Caldo record e incendi negli Stati Uniti: in Arizona morti due vigili del fuoco

Bruciano ettari di terra nell'ovest degli Stati Uniti dove un'ondata di calore estremo ha portato temperature record. Intere comunità sono state evacuate mentre i vigili del fuoco lottano contro le fiamme anche in situazioni estreme. Lo riferisce la Bbc. In Arizona sono morti due vigili del fuoco nello schianto del loro velivolo mentre tentavano di spegnere gli incendi. E tra le temperature estreme, a Las Vegas si sono registrati ieri 47,2 gradi.

APPROFONDIMENTI CANADA Canada, il caldo eccezionale stermina un miliardo di animali... LE PREVISIONI Caldo record in Italia, oggi il picco: 40 gradi al sud. Ma il... MONDO Estate, caldo record del Canada anche in Italia: quando...

Communities surrounding Arizona's Tiger Fire have been ordered to evacuate as firefighters continue to battle the blaze. https://t.co/b0ftmbt3WQ pic.twitter.com/Se1dk5YYZ2

— CNN Weather Center (@CNNweather) July 4, 2021