Brasile devastato dalle alluvioni: almeno 100 le vittime. Si cercano i dispersi

Sono almeno 100 le vittime delle piogge torrenziali e degli smottamenti che da martedì stanno colpendo la regione brasiliana nordorientale di Recife, secondo quanto comunicato dalla protezione civile dello stato del Pernambuco. I dispersi sono almeno 56 e oltre 4 mila persone hanno perso la propria casa, come riporta la Cnn. Le autorità locali hanno affermato che il nord-est del Brasile è stato colpito da un volume di pioggia eccezionalmente alto: alcune aree hanno registrato più pioggia in un periodo di 24 ore durante il fine settimana rispetto al volume totale previsto per il mese di maggio.

Inondazioni in Brasile, oltre 90 morti e decine di dispersi