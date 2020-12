​Biden eletto presidente: «È tempo di girare pagina, di unirsi e riconciliarsi»

Joe Biden ora è il presidente degli Stati Uniti. Con il voto della California, Biden e Kamala Harris hanno raggiunto il quorum di 270 membri del collegio elettorale necessari per essere eletti presidente e vicepresidente degli Stati Uniti. Lo riferisce la Cnn mentre la votazione prosegue in altri Stati. Il tandem dem può contare su 306 voti in base al voto popolare, Donald Trump e Mike Pence su 232.

«La fiamma della democrazia fu accesa in questa nazione molto tempo fa. E ora sappiamo che nulla, neppure una pandemia o un abuso di potere, può estinguere quella fiamma», afferma il Biden nelle anticipazioni del discorso che terrà nelle prossime ore.

«Se nessuno lo sapeva prima, ora lo sappiamo. Quello che batte forte nei cuori del popolo americano è questo: la democrazia. Il diritto di essere ascoltati, di veder contato il proprio voto, di scegliere i leader di questa nazione, di governare noi stessi. In America i politici non prendono il potere, il popolo lo concede loro», ha aggiunto Biden.

«In questa battaglia per l'anima dell'America, la democrazia ha prevalso. Noi il popolo abbiamo votato. La fede nelle nostre istituzioni ha tenuto. L'integrità delle nostre elezioni è rimasta intatta».

