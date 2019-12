Ari Behn, morto suicida l'ex genero del re di Norvegia: nel 2007 accusò Kevin Spacey di molestie

È morto suicida a 47 anni Ari Behn, scrittore ed ex genero del re di Norvegia. Lo rende noto il suo portavoce, citato dai media internazionali. Autore di numerosi romanzi e opere teatrali, Behn aveva sposato la principessa Martha Louise nel 2002 per poi e divorziare due anni fa. La coppia ha avuto tre figlie. Behn è stato nel 2017 anche tra gli accusatori di Kevin Spacey: disse che nel 2007 l'attore lo avrebbe molestato toccandolo sotto a un tavolo in modo inappropriato dopo un concerto per il premio Nobel per la pace.

L'ex marito della principessa di Norvegia accusa Kevin Spacey: «Ha molestato anche me»

Il suo primo romanzo venne pubblicato nel 1999 ma Behn acquisì notorietà nel 2002 quando sposò la primogenita del re norvegese Harald V: i due, insieme, scrissero anche un libro sulle nozze, 'From heart to heart'.

Genitori di tre figli, annunciarono il divorzio nel 2016. Due anni più tardi, uscì il suo ultimo libro 'Inferno', in cui descriveva la sua battaglia contro la malattia mentale. "Ari è stato una parte importante della nostra famiglia per molti anni, e abbiamo ricordi belli di lui con noi", ha fatto sapere la casa reale norvegese in una nota.

