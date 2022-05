App russa New Profile Pic diventa virale, ma è allarme. Gli esperti: «Potrebbe rubare i vostri dati»

Una nuova applicazione telefonica russa potrebbe rubare i dati degli utenti. «Questa applicazione è probabilmente un modo per catturare i volti delle persone in alta risoluzione - ha indicato Jake Moore, Global Cybersecurity Advisor di ESET Internet Security al MailOnline -. Dubiterei di qualsiasi applicazione che voglia una tale quantità di dati, specialmente una che è largamente sconosciuta e ha sede in un altro Paese».

App russa che potrebbe rubare i dati, l'allarme degli esperti

L'applicazione si chiama New Profile Pic ed è stata già scaricata da migliaia di persone. È presente sia sull'Apple Store che su Google Play Store. Sullo store della Apple, l'applicazione è al primo posto nella classifica delle foto e dei video, mentre in quello Android più di 25.000 utenti l'hanno valutata.

Dove ha sede la società dell'applicazione

La società dietro l'applicazione, Linerock Investments, ha sede in un complesso di appartamenti che si affaccia sul fiume Mosca, accanto al Ministero della Difesa russo e a soli tre chilometri dalla Piazza Rossa. Si chiama Linerock Investments Ltd, che secondo la banca dati dell'International Consortium of Investigative Journalists Offshore Leaks è registrata a Mosca. Ha un azionista con sede a Panama City, mentre un direttore ha sede in Russia. Nel 2017, un'azienda di San Pietroburgo ha rilasciato FaceApp, che permetteva agli utenti di caricare una fotografia che sarebbe stata invecchiata grazie all'intelligenza artificiale.

I dati richiesti

Chi scarica l'applicazione accetta di condividere la posizione, i dettagli sul dispositivo e altre fotografie sui feed dei social media. Cosa dice l'azienza? «Raccogliamo alcune informazioni personali che ci vengono fornite volontariamente». Quali? «Il nome, l'indirizzo e-mail, il nome utente, le informazioni sui social network e altre informazioni fornite al momento della registrazione». Raccoglie anche l'indirizzo IP, il tipo di browser e le impostazioni di un computer o i dati del dispositivo di un telefono cellulare.

I timori degli utenti

Gli utenti di Twitter stanno condividendo i timori. Una persona ha definito l'app New Profile Pic una "truffa di phishing". «Se lo hai sul tuo telefono, eliminalo, se gli hai dato i permessi completi cambia le password avvisa la tua banca, c'è stato un enorme aumento di conti bancari prosciugati e persone escluse dai loro conti», ha aggiunto l'utente. Un secondo utente di Twitter ha fatto eco al sentimento, dicendo che «l' app NewProfilePic è di proprietà russa e potrebbe contenere ransomware». Nel frattempo, la Cyber ​​HelpLine, che si descrive come "consigli di esperti per le vittime di crimini informatici e problemi di sicurezza online nel Regno Unito", ha condiviso che il punteggio di affidabilità complessivo del sito Web è solo del 14%.

La risposta dell'azienda

Un portavoce dell'App ha dichiarato a MailOnline: «Siamo una società delle BVI con uffici di sviluppo in Russia, Ucraina e Bielorussia». Il portavoce ha dichiarato che non condividono alcuna informazione dell'utente che non sia elencata nella loro politica sulla privacy. Le immagini vengono inviate ai loro server Amazon per applicare gli effetti e non sono visibili a nessuno. Hanno aggiunto che le immagini vengono cancellate dopo due settimane.