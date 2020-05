Israele, trovato morto in casa l'ambasciatore cinese Du Wei: aveva 58 anni. Indagini aperte

L'ambasciatore cinese in Israele Du Wei è stato trovato morto questa mattina nella sua casa ad Herzliya. Lo riferiscono media che citano la conferma del ministero esteri israeliano. Du Wei, 58 anni, era arrivato in Israele lo scorso marzo nel pieno della pandemia di coronavirus nel paese. Prima era stato inviato cinese in Ukraina. Sull'intera vicenda sta indagando la polizia.

Chinese ambassador to Israel found dead at home, says Israeli foreign ministry https://t.co/LSyYjM14pB — SkyNews (@SkyNews) May 17, 2020

Ultimo aggiornamento: 10:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA