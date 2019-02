India, bevono liquore artigianale: 140 morti avvelenati, 300 intossicati in ospedale

Morire avvelenati da alcolici artigianali: una piaga che in India è una drammatica realtà e continua a mietere vittime. Il bilancio deiper avvelenamento da alcolici nello stato nord-orientale dell'Assam in India è salito a 140. Altre 300 persone sono state ricoverate in ospedale.Le indagini rivelano che le morti sono avvenute a causa dell'avvelenamento da: la bevanda è essenzialmente una bevanda a base di melassa, ma i produttori aggiungono metanolo. Le autorità statali che hanno ordinato le indagini hanno annunciato un risarcimento di 200.000 rupie (2.815 dollari) ai familiari delle vittime.