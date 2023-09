Albert Einstein, all'asta il prezioso manoscritto esplicativo delle "Teorie della Relatività"

Domenica 3 Settembre 2023, 18:07 - Ultimo aggiornamento: 18:08

Oppenheimer ci sta tenendo ancorati alle poltroncine del cinema, dunque questa notizia farà al caso nostro per distrarci un momento dall'incredibile film in questi giorni nelle sale. Christie's, infatti, metterà all'asta un manoscritto autografo di Albert Einstein, il famoso fisico Premio Nobel, che espone in modo divulgativo le sue teorie della relatività. Questo testo, pubblicato per la prima volta come supplemento speciale al "New York Times" nel 1929, offre una spiegazione delle teorie della relatività, raccontando la storia e guardando alla possibilità di una "teoria del campo unificata". Il manoscritto di 14 pagine, scritto in tedesco, contiene due equazioni e un diagramma che illustrano il concetto di spazio-tempo, insieme a pagine di formule scientifiche. L'asta si terrà a Shanghai e Georgina Hilton, portavoce di Christie's, ha dichiarato: «Il manoscritto offre uno sguardo unico e affascinante sul processo creativo del pensiero di Einstein e traccia l'evoluzione delle sue idee pionieristiche. Considerati i legami storici di Einstein con Shanghai, oltre al significativo interesse dei collezionisti cinesi per i testi scientifici, la nostra sala d'asta di Shanghai è il contesto adatto in cui presentare questo manoscritto»