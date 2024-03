Lunedì 25 Marzo 2024, 20:14

L'adulterio a New York è (attualmente) un crimine. Ma a breve non lo sarà più. Come riportano i media Usa sta avanzando un disegno di legge per abrogare una legge del 1907 che condanna il tradimento del proprio coniuge e lo rende punibile sino a tre mesi di carcere.

Volantini a luci rosse lanciati dall'auto o affissi sui muri ad Arpino, individuato lo stalker: è un 70enne di Frosinone

New York abolisce il reato di adulterio

Una pena che viene comminata raramente, anche se il deputato di Long Island Charles Lavine, che sta conducendo una campagna per l'abrogazione della legge, ha affermato che ci sono state diverse condanne negli ultimi 50 anni. Secondo le anticipazioni la misura dovrebbe passare agevolmente: ha già avuto il via libera della Camera statale e dovrebbe essere sostenuta sia dal Senato che dalla firma della governatrice Kathy Hochul.